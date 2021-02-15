Более 50 млрд тенге госпремии зачислено на счета клиентов «Отбасы банка»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 490 800 вкладчиков АО «Отбасы банк»» (дочерняя организация холдинга «Байтерек») получили премию от государства на общую сумму свыше 50 миллиардов тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

Максимальную премию государства в размере 111 120 тенге получили 317 756 клиентов банка. Это значит, что на своих счетах в 2020 году они скопили минимум 555 600 тенге или 200 МРП. Те клиенты, которые на своих депозитах скопили большую сумму, смогут получить премию на остаток не поощренной суммы при ее начислении по итогам 2021 года.

«Отбасы банк» - единственный в Казахстане банк, вкладчики которого ежегодно получают премию государства. И с каждым годом ее максимальный размер увеличивается. Например, в первый год работы банка его вкладчики могли рассчитывать на 10 464 тенге, тринадцать лет назад, в 2008 году это было 46 720 тенге, а уже по итогам 2020 года клиенты банка получили максимальные 111 120 тенге. В совокупности с вознаграждением банка и выплатой премии государства, депозиты «Отбасы банка» приносят высокую доходность – до 14% годовых», - пояснила председатель правления «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова.

Чтобы вкладчики банка по итогам года смогли также получить максимальную премию в размере 116 680, необходимо накопить на счете в «Отбасы банке» как минимум 583 400 тенге (200 МРП). Для этого вкладчикам банка достаточно ежемесячно откладывать на депозит в среднем по 49 000 тенге.

Если же клиент «Отбасы банка» планирует накапливать ежегодно более высокую сумму, то для сохранения максимальной доходности, можно открыть несколько депозитов на членов семьи и равномерно делать взносы. Тогда премия государства будет начисляться на каждый из них. А когда накопится необходимая сумма для получения жилищного займа, то счета можно объединить и приобрести жилье. Эта опция в «Отбасы банке» называется «Семейный пакет».