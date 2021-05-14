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    13:31, 14 Май 2021 | GMT +6

    Более 50 лицензий на Олимпиаду в Токио завоевали казахстанские спортсмены

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены завоевали 57 лицензий на Олимпиаду в Токио. Об этом сообщила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Совместно с Национальным олимпийским комитетом ведется активная работа по подготовке спортсменов национальных сборных команд к предстоящим летним Олимпийским играм в Токио. Национальную сборную представят спортсмены по 30 видам спорта. На сегодняшний день уже завоеваны 57 лицензий в 24 видах спорта», – сообщила глава Минкультуры во время встречи с населением.

    Она отметила, что до 1 июля 2021 года планируется участие в порядке 15 лицензионных турнирах и чемпионатах, где спортсменами олимпийской сборной команды будут завоеваны дополнительные лицензий».

    Министр также рассказала о поддержке паралимпийского движения.

    «Сегодня ведется подготовка сборных команд страны для участия на летних Паралимпийских играх в Токио (с 24 августа по 5 сентября). Нашими спортсменами завоеваны 9 лицензий в трех видах спорта. До 20 июля национальной сборной командой по паралимпийским видам спорта планируется участие в 8 квалификационных турнирах, где будут разыграны дополнительные лицензий», – сказала Актоты Раимкулова.

    Напомним, что Олимпиада в Токио должна была проведена с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса олимпийские игры были перенесены и планируются на 23 июля по 8 августа 2021 года.


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