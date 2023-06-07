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Более 50 километров дорог отремонтируют в Темиртау

Автор:  
Агата Мухамеджанова
7 Июня 2023, 20:31
Более 50 километров дорог отремонтируют в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау запланирован большой объем работ в дорожной сфере. В этом году отремонтируют 53 километра. Охватят центральные магистрали и внутриквартальные проезды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С рабочей поездкой в городе металлургов побывал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

По всему Темиртау продолжаются работы по замене теплосетей № 1, 2 и 3. Исполняя поручение акима области, власти не допускают демонтаж труб, пока у подрядчиков нет в наличии материалов. В этом году реализуют шесть проектов. Отремонтируют почти 29 км сетей теплоснабжения.

Впервые в городе пройдёт масштабный ремонт дорог.

«Мы охватим ремонтом 53 км. Ранее столько никогда за сезон не делали. Асфальтировать будем центральные улицы и внутриквартальные, а также дворовые территории. Параллельно идет ямочный ремонт плохих участков дорог. Положат асфальт там, где когда-то ликвидировали водопроводные аварии «Окжетпес» и «Аква-Трейдинг», - сообщил руководитель городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Искандер Кабидулла.

В городе установят 30 детских площадок и 10 футбольных кортов. Подрядчик – местная компания. Учли запросы всех поколений. Запланирована установка 12 МАФ-ов, тренажёров, беседок и скамеек.

Ермаганбет Булекпаев осмотрел спортивные объекты - стадион «Металлург», бассейн «Жастар» и спорткомплекс «Строитель». Все они нуждаются в ремонте. Объекты большие, поэтому нужны немалые средства. В этом году заменят вентиляционную систему и окна в бассейне. Поднимался вопрос о передаче стадиона и бассейна на баланс акимата Темиртау, это позволит выделять средства на ремонт из местного бюджета.


Карагандинская область   Акимат   Дороги  
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