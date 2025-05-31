Более 50 картин репрессированных художников представили на выставке в Караганде

Свыше 50 картин, написанных 12 авторами. Среди них Йокоямо Мисао, Мария Мыслина, Генрих Фогелер, Леонид Гамбургер, Ирина Борхман, Владимир Эйферт и многие другие. Большинство картин небольших форматов, так как у репрессированных художников в те времена не было ни красок, ни холстов, ни кистей. К слову, картину под названием «Свинья Борька» Ирина Борхман написала кровью свиньи, которая пошла на убой.

- Согласно историческим данным, тем художникам, которые находились в исправительно-трудовых лагерях, можно сказать, повезло чуть больше в этом плане. Так как комиссариат их снабжал красками и инструментами. Более профессиональные и талантливые художники даже рисовали портреты членов семьи военных и начальников лагерей. А так в основном их способности использовались для создания лозунгов и транспарантов, - рассказала научный сотрудник Карагандинского областного музея изобразительных искусств Айгуль Омарова.

Фото: Kazinform

Но несмотря на это, многие арестованные художники умудрялись рисовать и для себя. В основном это местные пейзажи и портреты.

- Если посмотреть на выставку, то зритель не найдет ни в одной картине откровенных сцен той жестокой жизни, в которой они проживали. Вроде бы пейзажи и портреты. Однако если приглянуться, то можно определить по деталям насколько эти работы пропитаны печалью. Взять хотя бы оттенки красок – они более мрачные и темные, либо глаза людей на портретах – они полны печали и ни один человек не улыбается на портретах, - объясняет Айгуль Омарова.

Фото: Kazinform

Помимо работ художников узников исправительных лагерей, на экспозиции выставлены так же работы современных художников Мингиша Абылкасова и Буде Аманжолова. Последний предоставил для выставки 23 работы, посвященные теме голодомора. Его картины выполнены в карандашной технике.