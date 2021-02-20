Более 50 иностранцев наказали за нарушение миграционного законодательства РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года транспортные полицейские привлекли к административной ответственности более 50 граждан за нарушение правил пребывания в РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП на транспорте.

В период с 15 по 19 февраля т.г. на участке обслуживания департамента полиции на транспорте проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», сообщил первый заместитель начальника епартамента Калижан Кобландин.

По его словам, за нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения к административной ответственности привлечено 27 граждан, из которых 11 иностранцев за уклонение от выезда из нашей страны после истечения разрешённого срока пребывания в РК по ст. 517 КоАП РК, а также 16 граждан РК по ст. 518 КоАП РК за неуведомление миграционной службы в течение трех рабочих дней со дня их прибытия.

Постановлениями судов 7 иностранцев выдворены из страны, в том числе 2 иностранца, которые долгое время незаконно находились на территории РК.

«П ри отработке пассажирских поездов и железнодорожного вокзала на станции Караганда-Пассажирская, при проверке документов у граждан Таджикистана и Узбекистана были выявлены факты нарушения миграционного законодательства.

Они в установленный законодательством срок не выехали за пределы РК, тем самым совершили административное правонарушение, предусмотренное по ч. 4 ст.517 КоАП РК « Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения «, - отметил он.

« Постановлением Специализированного межрайонного административного суда г. Караганды иностранные граждане были признаны виновными и подвергнуты к административному взысканию в виде административного выдворения за пределы РК «, - резюмировал полковник полиции.

Напомним, что с начала т.г. транспортные полицейские привлекли к административной ответственности 50 граждан за нарушение правил пребывания в Республике Казахстан, из них 46 граждан СНГ и 4 - дальнего зарубежья .



