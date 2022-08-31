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Более 50 детенышей крокодила пытались незаконно провезти в аэропорту Ташкента

Автор:  
Мадибек Джанибеков
31 Августа 2022, 17:56
Более 50 детенышей крокодила пытались незаконно провезти в аэропорту Ташкента

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В аэропорту Ташкента пассажир одного из рейсов пытался незаконно провезти более 50 детенышей крокодила, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета Узбекистана.

Таможенники обнаружили 54 детеныша крокодила в багаже пассажира. Он спрятал рептилий в нескольких пластиковых контейнерах среди фруктов и овощей. Контейнеры были обернуты в фольгу, чтобы затруднить сканирование багажа.

В настоящие время по данному факту проводятся следственные мероприятия.

В Узбекистане на законодательном уровне планируют запретить содержание диких и ядовитых животных в домашних условиях. Соответствующие изменения в закон «Об охране и использовании животного мира» 29 августа инициировали депутаты Экологической партии Узбекистана.

Парламентариями было отмечено, что в последнее время участились случаи выгула хищных и ядовитых диких животных в общественных местах, на свадьбах, праздниках, юбилеях и других семейных мероприятиях. Данная ситуация создает серьезную опасность для жизни и здоровья окружающих граждан.


Фото: t.me/ecogovuz


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