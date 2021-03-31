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    12:44, 31 Март 2021 | GMT +6

    Более 50 чиновников наказали за ненадлежащее содержание дорог в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 58 чиновников понесли ответственность за содержание дорог в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    По словам начальника управления административной полиции ДП области Аслана Кызбикенова, для снижения дорожно-транспортных происшествий и недопущения чрезвычайных ситуаций на дорогах постоянно проводится обследование автодорог региона.

    «Протяженность автомобильных дорог по Акмолинской области составляет 18 924 км, из них международного значения - 455 км, республиканского - 1747 км, областного - 2684,3 км, районного - 3497,1 км, хозяйственного - 4322 км и улично-дорожная сеть - 6218,7 км», - уточнили в ведомстве.

    За семь месяцев 2020 года подразделениями дорожно-технической инспекции административной полиции было проведено 661 обследование автодорог общего пользования. При этом было охвачено около пяти тысяч километров, а по итогам выдано более 600 предписаний на устранение выявленных недостатков.

    «За несвоевременную очистку автодорог и за невыполнение требований по зимнему содержанию автомобильных дорог, установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения и необеспечение безопасного бесперебойного движения транспортных средств сотрудниками управления административной полиции департамента полиции Акмолинской области к административной ответственности были привлечены 58 ответственных должностных лиц», - отметил начальник УАП ДП полковник полиции Аслан Кызбикенов.

    Как добавили в полиции, по линии технического надзора на сегодняшний день рассмотрено 231 обращение граждан по переоборудованию, оказаны 188 государственных услуг по выдаче свидетельств о соответствии транспортных средств после проведенного переоборудования.


    Теги:
    МВД РК Дороги Закон и право Безопасность Правоохранительные органы Акмолинская область
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