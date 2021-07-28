Более 50 человек с «красным» статусом выявил Ashyq в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали десятки нарушений режима изоляции со стороны инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель акима области Аскар Сакипкереев сообщил, что в нарушение санитарных норм работают и объекты общественного питания. По его словам, простой обзвон заведений показал, что они все заняты в ближайшие выходные, тогда как проведение торжественных мероприятий запрещено.

«По «Ashyq» выявили 52 человека с «красным» статусом и 76 – с «желтым». По «желтым» - пока предупреждение. Если повторится нарушение, штраф. По «красным» - сразу штраф. «Ashyq» работает на 695 объектах бизнеса. 124 работают в тестовом режиме. Это дает преференции, чтобы они могли продлить рабочее время. Если менее 20 check-in в сутки регистрируют, значит, не работают по проекту, для галочки установили», - сказал А.Сакипкереев.

Главный санитарный врач области Асет Жуматаев добавил, что данные нарушителей будут публиковать.

«Согласно разъяснению Министерства юстиции, мы можем опубликовать данные тех лиц, которые не соблюдают домашний карантин, режим изоляции. Есть угроза жизни населения, их предупреждали об ответственности, они подписывают соответствующее уведомление», - сказал А.Жуматаев.



