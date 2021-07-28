+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 29 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 50 человек с «красным» статусом выявил Ashyq в СКО

28 Июля 2021 20:30
Поделиться:
Более 50 человек с «красным» статусом выявил Ashyq в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали десятки нарушений режима изоляции со стороны инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Что изменилось в рейдах мониторинговых групп
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 резко ухудшилась в СКО Астанчане могут звонить в колл-центры по вопросам КВИ «Синий» статус могут убрать из Ashyq

На брифинге заместитель акима области Аскар Сакипкереев сообщил, что в нарушение санитарных норм работают и объекты общественного питания. По его словам, простой обзвон заведений показал, что они все заняты в ближайшие выходные, тогда как проведение торжественных мероприятий запрещено.

«По «Ashyq» выявили 52 человека с «красным» статусом и 76 – с «желтым». По «желтым» - пока предупреждение. Если повторится нарушение, штраф. По «красным» - сразу штраф. «Ashyq» работает на 695 объектах бизнеса. 124 работают в тестовом режиме. Это дает преференции, чтобы они могли продлить рабочее время. Если менее 20 check-in в сутки регистрируют, значит, не работают по проекту, для галочки установили», - сказал А.Сакипкереев.

Главный санитарный врач области Асет Жуматаев добавил, что данные нарушителей будут публиковать.

«Согласно разъяснению Министерства юстиции, мы можем опубликовать данные тех лиц, которые не соблюдают домашний карантин, режим изоляции. Есть угроза жизни населения, их предупреждали об ответственности, они подписывают соответствующее уведомление», - сказал А.Жуматаев.



Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Что изменилось в рейдах мониторинговых групп
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 резко ухудшилась в СКО
Астанчане могут звонить в колл-центры по вопросам КВИ
«Синий» статус могут убрать из Ashyq
Популярное
1 Пойдут ли в школу казахстанские дети и когда начнется их вакцинация
2 Появилось видео рабочей поездки Президента РК в Акмолинскую область
3 В каком формате начнут обучение казахстанские школьники в сентябре
4 Острый дефицит коек может привести к резкому росту смертности от КВИ - Алексей Цой
5 Казахстан понес еще одну потерю в боксе на Олимпиаде в Токио
Читайте также
Как упрощены требования по подключению к проекту Ashyq
Ношение масок проверяют в автобусах Алматы: несколько человек оштрафовали
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив