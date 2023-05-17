Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Более 50 человек приняли участие в Дельфийских играх в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
17 Мая 2023, 21:09
Более 50 человек приняли участие в Дельфийских играх в Караганде Фото: пресс-служба национального Дельфийского комитета

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде наградили победителей регионального отборочного тура Дельфийских игр. Теперь они отправятся в Астану, чтобы представлять Карагандинскую область на республиканском уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Караганде прошло долгожданное событие в сфере культуры и искусства – отборочный тур на XIV Национальные Дельфийские игры. Ежегодное мероприятие проводится для выявления и поддержки одаренной молодежи.

«Особенность игр в текущем году в том, что мы заявили фестивальную программу, в которой участвуют дети от 5 до 9 лет. Эти ребята составляют резерв, которые в будущем будут полноценными участниками Дельфийских игр», - сказала директор национального Дельфийского комитета Куралай Туспекова.

Заявки на участие в играх подали более 50 человек. Конкурсная программа проходила в двух возрастных категориях от 10 до 25 лет.

Александр Волокитин впервые принял участие в играх. Он стал победителем в номинации «Фортепиано», члены жюри высоко отметили его исполнение.

«Играю на фортепиано с семи лет. Когда папа впервые привел меня в музыкальную школу, мне очень понравился этот инструмент, потому что он очень красиво звучал. Планирую и дальше играть, и участвовать в конкурсах», - сказал Александр.

Победителей регионального состязания торжественно наградили медалями, дипломами и статуэтками. Эти ребята отправятся в Астану, чтобы представлять Карагандинскую область на республиканском уровне.


Карагандинская область   Культура  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Количество тестовых вопросов при поступлении на госслужбу сократят в Казахстане
Количество тестовых вопросов при поступлении на госслужбу сократят в Казахстане