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    18:36, 13 Май 2021 | GMT +6

    Более 50 человек приняли участие в акции «Чистый парк» в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Актобе более 50 молодых людей приняли участие в акции «Чистые парки». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как известно, в Казахстане реализуется проект «Киелі табиғат» - «Священная природа», инициированный Министерством информации и общественного развития.

    Сегодня в рамках акции «Чистый парк» была очищена территория парка «Пушкин».

    «В акции приняли участие специалисты организаторы и педагоги городского Дворца школьников и 50 старших вожатых клуба «Кокжиек». Мы работаем в направлении воспитания у детей патриотических чувств, формирования бережного отношения к природе. Поэтому, чтобы показать пример, сами первыми начали эту работу», – сказала председатель областного филиала республиканской детско-юношеской организации «Жас улан» Айгерим Таирова.

    Волонтеры, с целью соблюдения санитарных требований, надели маски и специальные перчатки. Каждый нес мешок, в который собирал бумагу и бутылки.

    «Экологическая акция полезна не только для окружающей среды, но и для людей. Если окружающая среда будет чистой, мы не будем болеть. Хочу еще раз напомнить об ответственности. Каждый должен выбросить свой мусор в специальный ящик. Тогда все будет хорошо. Некоторые забывают это простое правило, забывают о взаимоуважении», – сказала участница акции Акмарал Суликанова.

    Отметим, 15 мая эта акция продолжится в Мугалжарском, Каргалинском и Иргизском районе.


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