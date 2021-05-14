Более 50 человек приняли участие в акции «Чистый парк» в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Актобе более 50 молодых людей приняли участие в акции «Чистые парки». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, в Казахстане реализуется проект «Киелі табиғат» - «Священная природа», инициированный Министерством информации и общественного развития.

Сегодня в рамках акции «Чистый парк» была очищена территория парка «Пушкин».

«В акции приняли участие специалисты организаторы и педагоги городского Дворца школьников и 50 старших вожатых клуба «Кокжиек». Мы работаем в направлении воспитания у детей патриотических чувств, формирования бережного отношения к природе. Поэтому, чтобы показать пример, сами первыми начали эту работу», – сказала председатель областного филиала республиканской детско-юношеской организации «Жас улан» Айгерим Таирова.

Волонтеры, с целью соблюдения санитарных требований, надели маски и специальные перчатки. Каждый нес мешок, в который собирал бумагу и бутылки.

«Экологическая акция полезна не только для окружающей среды, но и для людей. Если окружающая среда будет чистой, мы не будем болеть. Хочу еще раз напомнить об ответственности. Каждый должен выбросить свой мусор в специальный ящик. Тогда все будет хорошо. Некоторые забывают это простое правило, забывают о взаимоуважении», – сказала участница акции Акмарал Суликанова.

Отметим, 15 мая эта акция продолжится в Мугалжарском, Каргалинском и Иргизском районе.