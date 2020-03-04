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Более 50 человек пострадали в результате взрыва на заводе в Южной Корее

4 Марта 2020 18:35
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Более 50 человек пострадали в результате взрыва на заводе в Южной Корее

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - 56 человек получили ранения в среду в результате взрыва на заводе Lotte Chemical Corp в южнокорейском городе Сеосан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

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Среди раненых четыре сотрудника компании и местные жители. Как сообщает компания, двое раненых были госпитализированы с серьезными ожогами. Информация о погибших не поступала.

Глава Lotte Chemical Лим Бюнг-юн (Lim Byung-yun) выразил сожаление по поводу произошедшего и заверил, что компания примет меры для расчистки территории от последствий взрыва и выплате компенсаций.

По словам представителей пожарной службы, в 2:59 утра в нефтехимическом комплексе Daesan в Сеосане взорвалась установка для крекинга нефти, после чего вспыхнул пожар.

В 5:12 утра огонь был ликвидирован силами 270 пожарных, с помощью 66 единиц спецтехники.

В Lotte Chemical полагают, что взрыв произошел в результате сжатия нефти, добавив при этом, что риска утечки токсичного химического вещества или дополнительного взрыва нет.


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Ключевые слова: Происшествия, Корея,
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