Более 50 человек наказаны за появление в пьяном виде в общественных местах Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Участок» к ответственности привлечено более 50 лиц, находящихся в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За неделю оперативно-профилактического мероприятия «Участок» выявлено более 50 человек, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Каждый из них привлечен к административной ответственности по статье 440 КоАП РК.

«Так, 5 сентября около 11:00 участковые инспекторы полиции в ходе объезда территории установили, что на улице Тайманова в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения находился житель города 1976 года рождения. Заключением медицинской экспертизы установлено, что 45-летний гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 440 КоАП РК ( нахождение в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, или распитие спиртного), наложен штраф в размере 7292 тенге», - сообщает пресс-служба ДП области.

В другом случае 44-летний житель Кызылкогинского района разгуливал пьяным по проезжей части дороги. Медицинская экспертиза показала, что он был в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Полиция привлекла мужчину к административной ответственности по статье «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения». Его оштрафовали на 5 МРП (14 585 тенге).

Оперативно-профилактическое мероприятие «Участок» стартовало 1 сентября 2021 года и продлится до 1 декабря.