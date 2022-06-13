13 Июня 2022 15:12

Более 50 человек госпитализировали из-за отравления в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Массовое пищевое отравление произошло в столице. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, в департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана 9 и 10 июня поступили экстренные извещения из лечебных организаций города о регистрации пищевых отравлений. Все больные связывали свое заболевание с употреблением пищевой продукции в одном из заведений общественного питания столицы.

По случаю регистрации массового пищевого отравления направлена информация в управление полиции района Байконыр. Начато досудебное расследование, принято к производству уголовное дело досудебного расследования по статье 304 УК РК.

«Управлением полиции района Байконыр 10 июня 2022 года в рамках уголовного дела начата внеплановая проверка объекта общественного питания. В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: несоответствие заявленной проектной мощности объекта фактической (подано уведомление до 50 п.м, фактически более 50 п.м), весь технологический процесс ведется в одном помещении кухни, не предусмотрено цеховое деление (деление на участки), не соблюдается поточность технологических процессов, не соблюдаются требования к маркировке, использованию и хранению разделочного инвентаря, при хранении готовой пищевой продукции и продовольственного сырья не соблюдаются принцип товарного соседства, не ведется журнал осмотра персонала на наличие гнойничковых и инфекционных заболеваний и другие», - сообщили в департаменте.

Уточняется, что в ходе проверки были отобраны смывы, пробы сырья и готовой продукции на лабораторные исследования. На носительство патогенной микрофлоры обследованы 15 сотрудников предприятия. Результаты, как сообщили в ведомстве, будут известны позже.

«На сегодняшний день за медицинской помощью обратились 64 больных, из них 52 госпитализированы, 12 получают амбулаторное лечение», - проинформировали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

Внеплановая проверка и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

«Во избежание пищевых отравлений и неинфекционных заболеваний, департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана настоятельно рекомендует населению не приобретать у недобросовестных предпринимателей и юридических лиц пищевую продукцию и готовые блюда по рекламным буклетам с услугами доставки, и, соответственно, не употреблять ее», - обратились к астанчанам в ведомстве.