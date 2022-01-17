Более 50 человек эвакуировали с трассы в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за закрытия автодорог по причине непогоды сразу в нескольких районах Акмолинской области с трасс эвакуировали 51 человека. Среди них и двое детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, люди были эвакуированы в пункты обогрева в Жаксынском, Зерендинском, Атбасарском и Бурабайском районах.

«В целях недопущения дорожно-транспортных происшествии сотрудниками полиции сформировано и сопровождено две автоколонны с 96 автомашинами, 16 из них в направлении п. Шортанды - г. Нур-Султан и 80 - г. Щучинск - г. Кокшетау. В ДЧС в целях оперативного реагирования на ЧС зимнего периода подготовлено 370 человек личного состава и 76 автомобилей на шасси повышенной проходимости, которые распределены по подразделениям с учетом наибольшей подверженности чрезвычайным ситуациям», - поделились в ведомстве.

К приему и временному размещению граждан, оказавшихся вне пунктов назначения из-за погодных условий, подготовлено 268 пунктов обогрева и 193 пункта питания.

«Для оказания экстренной медицинской помощи на автодорогах области действуют три трассовых медико-спасательных пункта в Аршалынском, Буландынском и Жаксынском районах, которые в экстренных ситуациях могут использоваться как пункты обогрева. Просим граждан при получении СМС-уведомлений о предстоящем буране не игнорировать сообщения и не выезжать за пределы населенных пунктов. Берегите себя и своих близких!» - призвали акмолинцев спасатели.