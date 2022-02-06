Более 50 благодарственных писем поступило в адрес костанайских патрульных

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков провел гарнизонный развод, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он акцентировал внимание личного состава патрульной службы и военнослужащих на соблюдение законности и тесное сотрудничество с гражданами. Это, по словам Е. Омарбекова, главные приоритеты в реализации сервисной модели работы полиции.

«В настоящее время в регионе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Основными задачами являются пресечение правонарушений на улицах и общественных местах и обеспечение дорожной безопасности в регионе», - отметил полковник полиции, обращаясь к личному составу.

Также были представлены технические силы полиции и автотранспорт. Уже в конце февраля дорожную безопасность в областном центре и городе Рудном будут обеспечивать 6 мобильных систем «Ekin Patrol G2». Установленное оборудование на патрульной автомашине позволяет выявлять нарушения скоростного режима, другие нарушения ПДД, а также работать по розыску транспортных средств.

Как отмечают в ведомстве, мобильные системы уже показали результаты работы в тестовом режиме. За одни сутки специально оборудованные патрульные машины выявляют более 30 нарушений ПДД. С их помощью уже установлено более 40 автомобилей, находящихся в розыске.

За 16 дней проведения ОПМ «Правопорядок» сотрудниками полиции в области было выявлено более двух тысяч административных правонарушений и раскрыто 135 преступлений, из них ранее совершенных - 38.

Все экипажи патрульной полиции оснащены необходимым снаряжением для оказания помощи водителям, оказавшимся в трудной дорожной ситуации. Только с начала года в адрес патрульных полицейских поступило более 50 благодарственных писем от жителей области.