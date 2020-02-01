Более 5 тысяч жителей вышли на уборку снега в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работники государственных учреждений, студенты, предприниматели, представители общественных организаций, работники предприятий и КСК приняли участие в зимнем субботнике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Челлендж «Біз біргеміз» поддержали уже тысячи жителей столицы. Люди с лопатами в руках помогают коммунальщикам справиться со снежными сугробами. Сегодня объединенные движением «Біз біргеміз» астанчане организовали общегородской субботник по уборке снега. Горожане оказали помощь дворникам и коммунальным службам, расчистив снег во дворах и на тротуарах столицы.

С начала зимы в Нур-Султане выпало огромное количество снега. На подмогу коммунальным службам, которые до сих пор продолжают работать круглосуточно, вышли столичные жители и запустили акцию «Біз біргеміз».

Сегодня в разных частях города силами жителей убрано более 4800 кубометров снега. Совместными усилиями волонтеров и популярных звезд казахстанскй эстрады, блогеров, таких как Турсынбек Кабатов, Рустем Жугунусов, Айгуль Иманбаева, TerriTima, Алия Алимжанова, Адиль Ахметов, Гани Ажикенов очищены от снега дома нуждающихся в помощи пенсионеров.

Представители этнокультурных объединений Ассамблеи Народа Казахстана оказали помощь в уборке снега ветеранам ВОВ и пожилым пенсионерам, которые проживают в жилом массиве «Өндіріс».

В уборке снега на улице Ш. Уалиханова, от проспекта Богенбай Батыра до улицы А. Кравцова, приняли участие около 250 сотрудников акимата района «Байконур» и студенты вузов и колледжей.

Студенты вузов и колледжей, сотрудники учреждений образования и здравоохранения очистили от снега территории, прилегающие к своим зданиям.

Всего в субботнем мероприятии приняли участие 475 обслуживающих организаций (КСК), убрано 978 дворов.

Как отметил руководитель волонтерского штаба столицы Чингиз Тлеулин, на протяжении всего зимнего периода подобная помощь будет оказываться нуждающимся жителям на постоянной основе. «Холода для нас не страшны. Будем так же раздавать горячий чай и продовольственные корзины, убирать снег и активно призывать астанчан совместно творить добрые дела», - сказал он.

Напомним, челлендж «Біз біргеміз» стал популярным среди столичных жителей. Все большее количество горожан активно очищают от снега территории города и выкладывают в социальных сетях видео и фотографии под хештегом #Бізбіргеміз. Акция была запущена в начале года, когда пошли обильные снегопады. По сведениям гидрометеорологического центра в январе в Нур-Султане зафиксировано рекордное количество осадков. Последний раз подобный показатель был отмечен в 1964 году.