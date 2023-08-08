Более 5 тысяч заявок на льготные микрокредиты поступило от молодежи в Аграрную кредитную корпорацию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 августа в АО «Аграрная кредитная корпорация» от казахстанцев поступило более 5,1 тысячи заявок на получение льготных микрокредитов под 2,5% годовых, предоставляемых молодежи для реализации предпринимательских инициатив. Всего в течение года планируется выдать 5 796 микрокредитов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Размер микрокредита может составлять до 5 млн тенге, а максимальный срок участия – от 5 лет (на любые цели), до 7 лет (для проектов в сфере животноводства). Номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5 % годовых.

Наибольшее количество заявок на получение микрокредитов поступило в следующих регионах: Туркестанском (700), Жамбылском (512), Алматинском (401), Западно-Казахстанском (329), Кызылординском (317), Жетысу (318).

Решением конкурсных комиссий одобрено 3169 проектов, на реализацию 2385 из них уже выданы кредиты. Среди получателей льготных кредитов преобладает сферы животноводства, предоставления услуг, торговли, растениеводства и легкой промышленности.

Напомним, микрокредиты выдаются для открытия или расширения своего дела молодым людям в возрасте от 21 года до 35 лет, при условии наличия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя со сроком не более 5 лет. При этом возраст участников учитывается на момент обращения с заявкой в АО «Аграрная кредитная корпорация».

Для получателей микрокредитов предоставляется льготный период по погашению основного долга и вознаграждения, который составляет не более одной трети продолжительности срока микрокредита.

Обязательным условием является наличие залогового обеспечения. В качестве него принимается движимое (специализированная техника) и недвижимое имущество. При отсутствии залогового обеспечения возможно привлечение залогодателя (родителей, родственников и т.д.).

Для подачи заявки необходимо сдать пакет документов в филиал АО «Аграрная кредитная корпорация».

Необходимый перечень документов: документ, удостоверяющий личность; бизнес-план по проекту; справка из обслуживающего банка о наличии счета; справка о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной из финансовых организаций (при наличии кредитов); документ, подтверждающий заработную плату и (или) иные доходы участника/претендента (выписка из накопительного пенсионного фонда) при наличии; отчет об оценке имущества, предоставляемого в качестве залогового обеспечения; документы по залогодателю и залоговому обеспечению.

Микрокредиты выдаются на любые цели за исключением приобретения, строительства или ремонта жилой недвижимости (в том числе временных/постоянных жилищ для животноводов), приобретения земельных участков (с любым целевым назначением);

приобретения ценных бумаг (портфельные инвестиции);

производства или приобретения оружия (в том числе составные для производства оружия), наркосодержащих веществ или другого имущества, изъятого из гражданского оборота;

организации и (или) развития игорного бизнеса;

деятельности, связанной с террористической и любой иной деятельностью, запрещенной законодательством Республики Казахстан;

выпуска подакцизных товаров/продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и производство вина из винограда собственного производства, а также приобретение табачной и/или алкогольной продукции;

погашения кредиторской задолженности;

личных потребительских целей, не связанных с ведением бизнеса.

Микрокредиты выдаются на основании решения специальной комиссии, на заседаниях которой претенденты презентуют свои бизнес-проекты.

Таким образом, решение о предоставлении микрокредита принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности проекта, который должен быть актуальным, аргументированным, экономически обоснованным, общественно значимым, жизнеспособным, с четким планом действий.

Заявки на получение микрокредитов принимаются во всех областях и городах республиканского значения Астана, Алматы, Шымкент.