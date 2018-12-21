Более 5 тысяч туристов посетили музей под открытым небом «Ботай-Бурабай»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Духовные святыни Казахстана» («Сакральная география») в Акмолинской области создан культурно-географический пояс святынь, в который вошли 200 почитаемых в регионе и стране мест, передает Управление внутренней политики.

Среди них 10 природных и исторических объектов общенационального значения: археолого-этнографический комплекс «Кумай», захоронение Олжабай батыра, Поляна Абылай хан, Пещера Кенесары, гора Окжетпес, мазар «Беспакыр», мавзолей «Бытыгай», мавзолей-некрополь Кабанбай батыра, мавзолей Баубек батыра, мечеть имени Науана Хазрета.

Сегодня в Акмолинской области ведется большая работа по популяризации, исследованию и обустройству сакральных мест.

К примеру, студенты КГУ им.Ш.Уалиханова, Кокшетауского университета им.А.Мырзахметова, Кокшетауского технического института Комитета по ЧС МВД РК приняли участие в археологической экспедиции «Археология - баға жетпес қазына» в селе Кеноткель Зерендинского района. По итогам исследования памятников эпохи бронзы участники экспедиции приняли участие в телевизионном проекте «Жумбак жер» на телеканале «Balapan».



В курортной Бурбайской зоне открылся уникальный археолого-этнографический музей под открытым небом «Ботай - Бурабай». для повышения туристического потенциала региона. Воссозданный этнопарк эпохи неолита стал одним из самых посещаемых достопримечательностей. Всего за один сезон здесь побывало более 5 тысяч туристов.



Изучение в регионе мест, имеющих сакральное значение, продолжается. К примеру интерес ученых вызвало захоронение известных просветителей и деятелей казахской степи «Тоғыз әулие» в Астраханском районе.

В Коргалжынском районе в 100 км от столицы исследуется мавзолей, по предположениям ученых принадлежащий Жанибек хану - одному из основателей Казахского ханства. Уникальное культовое сооружение свидетельствует о том, что город Астана находится в центре исконно казахских земель, в месте, где формировалась этническая территория казахов, зарождались истоки казахской государственности.

Как известно, проект «Духовные святыни Казахстана» («Сакральная география») инициировал в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Глава государства. «У каждого народа, у каждой цивилизации есть святые места, которые носят общенациональный характер, которые известны каждому представителю этого народа. Это одно из оснований духовной традиции», - отметил Нурсултан Назарбаев в программном документе.