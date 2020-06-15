Более 5 тысяч тестов на коронавирус в день могут проводить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Более 5 тысяч тестов на коронавирус в день могут проводить в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас сегодня потенциал суточный поднялся с вводом новой лаборатории до 5,5 тысяч исследований. Это более чем достаточно», - сказал в ходе онлайн-брифинга главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

Напомним, в Алматы ранее открылась седьмая по счету лаборатория для проведения скрининга на COVID-19.

На 15 июня в Алматы всего зарегистрировано случаев с симптомами – 3113, бессимптомных – 813.



