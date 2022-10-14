14 Октября 2022, 22:16

Более 5 тысяч студентов из Индии обучается в казахстанских вузах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Медицинский университет «Астана» посетила министр иностранных дел и культуры Индии Минакши Лекхи. Она встретилась со студентами вуза, прибывшими на учебу в Казахстан из Индии, а их здесь обучается свыше 600, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

На встрече со студентами вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев отметил, что нынешний год ознаменован 30-летием дружественных отношений Казахстана и Индии.

«За этот исторический короткий срок сотрудничество между двумя государствами вышло на новый качественный уровень. В Казахстане проводятся серьезные реформы. Они направлены также на создание более доступного, качественного и отзывчивого здравоохранения и подготовку конкурентоспособных специалистов медиков»,- подчеркнул он в своем выступлении.

Всего в казахстанских вузах в настоящее время обучается более 5000 студентов из Индии, и они составляют основной контингент иностранных студентов. Вице-министр отметил, что образовательные программы казахстанских медицинских университетов соответствуют всем международным стандартам, и неслучайно иностранные студенты выбирают для получения медицинской специальности именно нашу страну.

В свою очередь, министр Минакши Лекхи, обращаясь к студентам, сказала, что каждый студент, находясь в другой стране, является послом Индии, и его образ и поведение должны транслировать только лучшие традиции родной страны. Она обратила внимание молодежи на сложности, с которыми столкнулся весь мир во время пандемии COVID-19, и призвала студентов беречь свое здоровье и вакцинироваться. Она также выразила признательность за возможность и благоприятные условия, созданные для обучения уроженцев Индии в Казахстане.