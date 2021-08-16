Более 5 тысяч слушателей проекта «Бастау бизнес» будут охвачены микрофинансированием

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 5 тысяч слушателей проекта «Бастау бизнес» будут охвачены микрофинансированием. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Нариман Абильшаиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотел бы остановиться на микрофинансировании. На сегодняшний день НПП «Атамекен» создает экосистему, которая позволяет нам обучать, финансировать и в последующем сопровождать проекты выпускников «Бастау бизнес». Это говорит о том, что сегодня мы в 14 областях страны и в городе Шымкент создаем микрофинансовые организации с участием региональных палат предпринимателей и местных исполнительных органов. Данный проект реализуется в рамках дорожной карты занятости. На текущий год предусмотрено финансирование в объеме 22,5 млрд тенге», - рассказал первый заместитель председателя правления НПП «Атамекен» на онлайн брифинге в СЦК.

По его словам, этим финансированием будет охвачено более 5 тысяч слушателей проекта «Бастау бизнес».

«На сегодняшний день микрофинансовые организации –частная среда, в котором у нас работают порядка 200 микрофинансовых организаций. Но за прошедшие 2016-2019 годы данные микрофинансовые организации в меньшей степени финансировали наших выпускников проекта «Бастау бизнес». В этой связи мы открыли микрофинансовые организации, которые будут непосредственно обеспечивать кредитами только наших выпускников. Остальной сектор экономики не планируем задействовать», - добавил Нариман Абильшаиков.