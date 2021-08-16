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Более 5 тысяч слушателей проекта «Бастау бизнес» будут охвачены микрофинансированием

16 Августа 2021 17:42
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Более 5 тысяч слушателей проекта «Бастау бизнес» будут охвачены микрофинансированием

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 5 тысяч слушателей проекта «Бастау бизнес» будут охвачены микрофинансированием. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Нариман Абильшаиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Хотел бы остановиться на микрофинансировании. На сегодняшний день НПП «Атамекен» создает экосистему, которая позволяет нам обучать, финансировать и в последующем сопровождать проекты выпускников «Бастау бизнес». Это говорит о том, что сегодня мы в 14 областях страны и в городе Шымкент создаем микрофинансовые организации с участием региональных палат предпринимателей и местных исполнительных органов. Данный проект реализуется в рамках дорожной карты занятости. На текущий год предусмотрено финансирование в объеме 22,5 млрд тенге», - рассказал первый заместитель председателя правления НПП «Атамекен» на онлайн брифинге в СЦК.

По его словам, этим финансированием будет охвачено более 5 тысяч слушателей проекта «Бастау бизнес».

«На сегодняшний день микрофинансовые организации –частная среда, в котором у нас работают порядка 200 микрофинансовых организаций. Но за прошедшие 2016-2019 годы данные микрофинансовые организации в меньшей степени финансировали наших выпускников проекта «Бастау бизнес». В этой связи мы открыли микрофинансовые организации, которые будут непосредственно обеспечивать кредитами только наших выпускников. Остальной сектор экономики не планируем задействовать», - добавил Нариман Абильшаиков.

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#Бизнес   #Экономика  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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