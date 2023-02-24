Более 5 тысяч пачек нелегальных сигарет выявили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — 5 384 пачек сигарет без маркировки пытались реализовать на территории центрального рынка в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе проверочных мероприятий сотрудники департамента государственных доходов по Костанайской области пресекли реализацию табачных изделий без средств идентификации. Выявленные в ходе совместного рейда с сотрудниками полиции 5 384 пачек сигарет иностранного производства (Fast, Malboro, Oris, Oscar, Корона, Mancester) предназначались для розничной реализации», - сообщили в ведомстве.

Нелегальную табачную продукцию пытались реализовать на территории центрального рынка в Костанае.

По данному факту составлен административный материал по ч.2 ст. 283 Кодекса РК об адмнарушениях.

В ведомстве отмечают, что введенная в Республике Казахстан обязательная маркировка средствами идентификации позволяет автоматизировать контроль движения товаров, тем самым, подтвердить их качество и безопасность, а также обеспечить добросовестную конкуренцию среди реализаторов.