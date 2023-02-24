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    02:21, 24 Февраль 2023 | GMT +6

    Более 5 тысяч пачек нелегальных сигарет выявили в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — 5 384 пачек сигарет без маркировки пытались реализовать на территории центрального рынка в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «В ходе проверочных мероприятий сотрудники департамента государственных доходов по Костанайской области пресекли реализацию табачных изделий без средств идентификации. Выявленные в ходе совместного рейда с сотрудниками полиции 5 384 пачек сигарет иностранного производства (Fast, Malboro, Oris, Oscar, Корона, Mancester) предназначались для розничной реализации», - сообщили в ведомстве.

    Нелегальную табачную продукцию пытались реализовать на территории центрального рынка в Костанае.

    По данному факту составлен административный материал по ч.2 ст. 283 Кодекса РК об адмнарушениях.

    В ведомстве отмечают, что введенная в Республике Казахстан обязательная маркировка средствами идентификации позволяет автоматизировать контроль движения товаров, тем самым, подтвердить их качество и безопасность, а также обеспечить добросовестную конкуренцию среди реализаторов.


    Теги:
    Костанайская область для mail.ru Правоохранительные органы
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