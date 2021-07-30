Более 5 тысяч коек для пациентов с КВИ развёрнуто в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области ежедневно регистрируется от 700–900 случаев СOVID-19. Для пациентов с КВИ в области развёрнуто 5 147 коек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

О текущей эпидемиологической ситуации во время онлайн-брифинга на платформе Региональной службы коммуникаций рассказал руководитель управления здравоохранения Гамаль Токсамбаев.

На сегодняшний день из 5 147 коек для больных с КВИ занято 2 650. В реанимации находятся 130 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены 30 человек.

– Мы продолжаем вводить в строй резервные койки в тех регионах, где регистрируется наибольшая заболеваемость. В Караганде расконсервировано 280 коек. Общее количество доведено до 1 760 единиц. Загрузка составляет 58,5%, – сообщил Гамаль Токсамбаев. – Также в регионе усилена работа организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, где пациенты с бессимптомной и легкой формами обслуживаются мультидисциплинарными бригадами на дому.

На сегодняшний день в регионе укреплена материально-техническая база медорганизаций. В наличии 26 компьютерных томографов, из них 22 задействованы в диагностике поражений лёгочной системы у пациентов с КВИ.

– У нас 40 цифровых рентген-установок, 364 аппарата ИВЛ. В 25 госпиталях централизованная система подачи медицинских газов. Обеспечена работа 10 ПЦР-лабораторий с суточной мощностью 15,6 тысячи проб в сутки. В запасе есть 140 тысяч тестов, – добавил главный врач области.

Для обслуживания пациентов на дому функционируют 329 поликлинических мобильных бригад, которые обеспечены санитарным автотранспортом. Скорую медицинскую помощь оказывают 105 бригад. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации на маршрут будут выведены ещё 20 дополнительных бригад. В медорганизациях имеется неснижаемый трёхмесячный запас лекарств и средств индивидуальной защиты, отметил спикер.

Всего в Карагандинской области зарегистрировано 55 864 случая заболевания КВИ, выздоровели 45 445 человек.