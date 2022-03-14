Более 5 тысяч км республиканских трасс расчищено в непогоду - КазАвтоЖол

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 10 областях нашей страны порядка 45 раз вводилось ограничение на передвижение на автомобильных дорогах республиканского значения для всех видов автотранспортов в период с 9 по 14 марта текущего 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазАвтоЖол».

В непогоду ежедневно было задействовано более 600 единиц спецтехники и порядка 1 тысячи дорожных рабочих. В результате расчищено более 5 тысяч км дорог республиканского значения.

Напомним, что общая протяженность дорог республиканского значения составляет 25 тысяч км.

Кроме того, в непогоду было обработано более 2 тысяч звонков единым круглосуточным call-центром АО НК «КазАвтоЖол» по короткому номеру 1403.

На данный момент все дороги республиканского значения открыты. Работы по зимнему содержанию продолжаются в усиленном режиме в две смены.