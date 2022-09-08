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Более 5 тысяч км планирует проехать за 55 дней веломарафонец из Караганды

Автор:  
Агата Мухамеджанова
8 Сентября 2022, 21:21
Более 5 тысяч км планирует проехать за 55 дней веломарафонец из Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Веломарафонец Ернат Мелсулы принимает участие в международном велопробеге, посвященном 150-летию Ахмета Байтурсынова. Он намерен проехать 5555 км за 55 дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Марафон стартовал в день рождения общественного деятеля, 5 сентября, в селе Акколь, на родине Ахмета Байтурсынова. Пробег финиширует в Стамбуле. За 55 дней Ернат намерен преодолеть 5555 километров.

«К этой поездке готовился все лето. За 700 тысяч тенге купил новый велосипед, он легкий, скоростной. Также приобрел велообувь, она тоже должна помочь повысить эффективность и скорость. Общий вес груза, который беру с собой, составляет 30 кг», – сказал Ернат Мелсулы.

Ернат проедет четыре области Казахстана (Костанайскую, Актюбинскую, Атыраускую, Мангистаускую) и территорию Азербайджана, Грузии и Турции.

«На велосипеде доберусь до Мангистауской области. Оттуда через порт – до Баку. Затем продолжу путь на велосипеде до Стамбула. В дороге связь плохая, но по мере возможности буду писать о преодоленном пути и местах, где побывал, на своих страницах в соцсетях», – добавил Ернат.

Основной целью двухмесячного марафона является популяризация творчество учителя нации Ахмета Байтурсынова, концепции Tolyq Adam Абая Кунанбаева. Также велозабег приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном, Грузией и Турцией.

Напомним, в феврале этого года Ернат Мелсулы покорил 150 километров за 9 часов 56 минут. Велопробег вошел в Книгу рекордов Казахстана как первый зимний веломарафон. Достижение зафиксировал официальный представитель издания Куандык Кудайбергенов.


Карагандинская область   Спорт   Азербайджан   Турция   Грузия   Караганда   150-летие Ахмета Байтурсынова  
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