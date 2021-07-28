Более 5 тысяч человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 430 человек заразились Covid-19 за сутки в Атырауской области. Резкий рост заболеваемости наблюдается в Атырау и Жылыойском районе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 430 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 220 случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 49 заболевших на месторождении Тенгиз.

Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 92 заболевших, в Индерском районе - 5, в Исатайском районе - 10, Кызылкугинском районе - 14, Курмангазинском районе - 18, в Макатском районе - 10, в Махамбетском районе - 12 человек. Заболевание у 295 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 135 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 267 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 3 896 человек, в модульной больнице - 202, во второй областной больнице – 198 пациентов, во фтизиопульманологическом центре - 80, в кардиоцентре - 109, в железнодорожной больнице - 89 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 377. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 267 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.