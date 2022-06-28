28 Июня 2022 11:38

Более 5 тыс. СМИ зарегистрировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров в ходе заседания Правительства заявил, что отечественная медиаотрасль находится в процессе своего активного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отечественная медиаотрасль находится в процессе своего активного и качественного развития. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 5 тыс. СМИ и с каждым годом наблюдается активное увеличение их количества», - сказал Аскар Умаров.

Глава МИОР отметил, что сегодня в СМИ чаще всего используются казахский и русский языки, общее количество которых составляет 1 852, СМИ на русском языке – 853, на казахском языке – 693, на трех языках и более (на других языках) – 1512.

«Вместе с количеством СМИ увеличивается и территория их распространения, разнообразие языков издания, которые распространяются не только в местах компактного проживания того или иного этноса, но и на всю республику. При этом, согласно Закону Республики Казахстан «О средствах массовой информации» приостановление, прекращение выпуска или распространения продукции средств массовой информации возможно по решению собственника или суда. Данный пункт закона говорит о достаточно высокой степени институциональной защищенности СМИ», - добавил Аскар Умаров.