Более 5 тыс новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – За последние сутки в Турции было проведено 182 тыс. 446 тестов на коронавирус. Из них у 5 тыс. 127 людей выявлен положительный результат, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Anadolu Ajansı.

16 тыс. 783 пациента выздоровели, число скончавшихся за один день составило 21 человек.

Общее количество вакцины, введенной в Турции, увеличилось до 147 млн 301 тыс. 11 доз. Среди населения старше 18 лет число получивших вторую дозу вакцины составила 85,4%, а доля привитых первой дозой – 93,12%.

10 провинций Турции с самым высоким показателем вакцинированных людей старше 18 лет по-прежнему являются Османие, Орду, Амасья, Мугла, Кыркларели, Чанаккале, Эскишехир, Балыкесир, Маниса и Зонгулдак.

В таких провинциях страны, как Шанлыурфа, Батман, Сиирт, Диярбакыр, Бингёль, Муш, Мардин, Битлис, Агры и Элязыг население прививается пассивнее.