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Более 5 тыс. нарушений ПДД выявлено в Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
13 Сентября 2022, 19:12
Более 5 тыс. нарушений ПДД выявлено в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Такое количество нарушений стражи порядка выявили в Костанайской области всего за 20 дней оперативно- профилактического мероприятия «Внимание – дети!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудниками административной полиции были обследованы территории школ, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования, расположенных вблизи улично-дорожной сети.

«По результатам проверки выдано 188 предписаний на устранение выявленных недостатков. В области совместно с дорожными службами заменено 145 дорожных знака, обустроено 19 пешеходных переходов и 39 ме исскуственного освещения, построено 914 м тротуаров, установлено 30 искусственных неровностей», - сообщили в полиции.

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Также, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внимание-дети!» к административной ответственности привлечено 303 лица– за нарушение правил перевозки детей, из них 209 – за неиспользование детских удерживающих устройств на передних сидениях автомобиля, 417 водителей за нарушение правил проезда перекрестков, 165 – за нарушение правил остановок маршрутных транспортных средств.

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Костанайская область   Транспорт   школа   Дети  
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