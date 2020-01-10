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Более 5 тыс. многодетных семей охватят адресной соцпомощью в Костанайской области

10 Января 2020 14:16
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Более 5 тыс. многодетных семей охватят адресной соцпомощью в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В региональной службе коммуникаций Костанайской области состоялся брифинг о реализации социальных инициатив, передает корреспондент МИА «Казинфором».

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Заместитель акима Костанайской области Марат Жундибаев рассказал о работе, проводимой в регионе по реализации поручений Главы государства.

«Всем известно, что в конце 2019 года был принят Закон «О статусе педагога». В результате для педагогов области предусмотрено несколько социальных мероприятий. С нового года зарплата учителей повысилась на 25%. Для этих целей на три года были выделены республиканские трансферты на сумму в 84,5 млрд тенге. У нас также хорошие показатели и по социальному медицинскому страхованию. На сегодня в области 730 тысяч человек охвачено обязательным социальным медицинским страхованием. Еще 405,2 тысячи жителей не оплачивают взносы, так как они входят в категорию людей, которые получают ежемесячно помощь от государства. Они автоматически считаются застрахованными и могут получить дополнительный пакет медицинских услуг», - сказал Марат Жундибаев.

Заместитель акима области также добавил, что и не застрахованные граждане получат доступ к первичной медицинской помощи, а также к лечению социально значимых болезней.

Он также рассказал о новых методах распределения АСП, которые будут зависеть от количества детей (от 42 500 до 74 400 тенге) для многодетных семей. В Костанайской области такая помощь будет оказана 5 260 семьям.


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Ключевые слова: Костанайская область, Социальная поддержка, Акимат,
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Автор:

Серик Сабеков

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