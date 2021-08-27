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Более 5 тыс. казахстанцев получат выплаты ко Дню закрытия Семипалатинского полигона

27 Августа 2021 11:25
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Более 5 тыс. казахстанцев получат выплаты ко Дню закрытия Семипалатинского полигона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году ко Дню закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона 5,2 тыс. казахстанцам окажут единовременную социальную помощь в денежном или натуральном выражении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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На эту помощь могут рассчитывать граждане, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны. К ним относятся военнослужащие, которые принимали непосредственное участие в ядерных испытаниях, а также лица, получившие инвалидность вследствие испытания ядерного оружия и их дети, инвалидность которых генетически связана с радиационным облучением одного из родителей.

Необходимо отметить, что размеры социальной помощи устанавливаются в каждом регионе индивидуально в зависимости от возможностей бюджета по решению местных представительных органов (маслихатов).

Указанные категории граждан ежемесячно получают специальное государственное пособие:

– 6,19 месячного расчетного показателя (18 057 тенге) лицам, участвовавшим непосредственно в ядерных испытаниях и учениях;

– 7,55 месячного расчетного показателя (22 024 тенге), если имеется причинно-следственная связь заболевания, инвалидности с испытанием ядерного оружия.

Лицам с инвалидностью, полученной вследствие чрезвычайных экологических ситуаций, в том числе вследствие радиационного воздействия при проведении ядерных взрывов и испытаний, их последствий, при условии установления причинно-следственной связи, назначается государственное социальное пособие по инвалидности:

– I группы – 2,81 прожиточного минимума или 91 797 тенге;

– II группы – 2,40 прожиточного минимума или 78 403 тенге;

– III группы – 2,01 прожиточного минимума или 65 663 тенге.

Для граждан, проживающих и проживавших на территории бывшей Семипалатинской области и в прилегающих к полигону районах Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, предусмотрена единовременная денежная компенсация за ущерб, причиненный ядерными испытаниями.

Размер компенсации определяется индивидуально в зависимости от зоны, периода проживания и величины месячного расчетного показателя, действующего на день выдачи компенсации.

С 1996 по 2020 годы указанную компенсацию получили более 1,1 млн человек на сумму 16,4 млрд тенге.

Также казахстанцы, проживающее на территориях радиационных рисков, при наличии статуса пострадавшего от радиационного воздействия, имеют право на дополнительную оплату труда и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

Кроме того, проживавшие в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года не менее 5 лет, имеют право на льготное назначение пенсионных выплат по возрасту (мужчины – 50 лет, женщины – 45 лет).


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#Социальная поддержка   #Соцвыплаты   #30-летие закрытия Семипалатинского полигона  
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