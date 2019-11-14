Более 5 триллионов тенге выделят на поддержку учителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы законодательного обеспечения статуса педагога обсудили члены Правового совета партии «Nur Otan». В расширенном заседании приняли участие руководство правящей партии, представители педагогической общественности и уполномоченных государственных органов.

Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек отметил, что за годы независимости под руководством Первого Президента Нурсултана Назарбаева по всей стране было открыто более 1800 новых школ и почти 900 детских садов. Количество аварийных школ за последние 5 лет сократилось в 4 раза. Заработная плата учителей с 1997 года выросла в 17 раз. По поручению Елбасы разработан проект закона «О статусе педагога», который затрагивает каждую казахстанскую семью.

«Сегодня в сфере образования работают более полумиллиона казахстанцев, 81% из них – женщины. На августовской конференции Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что для повышения конкурентоспособности нации необходимо на деле добиться высокого статуса для педагогов. Несмотря на ежегодный массовый выпуск специалистов, сохраняется постоянная потребность в педагогических кадрах. До 35% педагогов уходят в другие сферы. Отсутствуют действенные механизмы по привлечению и удержанию квалифицированных учителей в школах, особенно, сельских. И это только часть вопросов, которые надо решать», - сказал Бауыржан Байбек.

По его словам, для разработки законопроекта была создана рабочая группа из ученых, учителей, юристов, депутатов и представителей профсоюза работников образования. В течении года проведены многочисленные встречи по всей стране, поступило свыше 8600 предложений.

«Почти 30% членов партии – это педагоги. «Nur Otan» будет держать на особом контроле ход работы над законопроектом. Стоит задача по расширению прав педагога и улучшению его социального статуса. Речь идет, прежде всего, о создании материальных и нематериальных стимулов для учителей, ограждении от непредвиденных проверок и несвойственных функций, условий для творчества и эффективной работы. Уже в действующей редакции законопроект предполагает выделение 5,2 триллиона тенге в течении ближайших 5 лет. Эта сумма включает повышение заработной платы, доплаты за педагогическое мастерство и классное руководство, увеличение трудового отпуска и другие поощрения. Все это результат последовательной политики Елбасы и Президента», - подчеркнул Бауыржан Байбек.

Первый заместитель Председателя партии добавил, что по итогам обсуждения законопроекта в Мажилисе депутатами фракции «Nur Otan» и рабочей группой внесены дополнительные предложения. Так, предложено снижение учебной нагрузки до 16 часов, предоставление приоритетного права на выделение земельных участков для ИЖС на селе, внедрение единовременной выплаты в размере 2000-кратного МРП обладателям звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» и 3 окладов учителям за подготовку призеров Президентской олимпиады, республиканских и международных соревнований.

В свою очередь министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что в новом законопроекте предусмотрено 10 новых позиций по защите прав педагогов, в том числе штрафы за незаконное превышение нормы рабочего времени. Для повышения качественного состава учителей предусматривается доплата в размере 10 МРП для имеющих степень магистра, первоочередный порядок предоставления мест в детские сады и другие социальные гарантии.

Стоит отметить, что все участники в формате открытой дискуссии смогли задать интересующие их вопросы и высказать свое видение по новому законопроекту. В ходе заседания свои предложения озвучила учитель биологии шымкентской школы-гимназии №1, Қазақстанның Еңбек Ері Алина Соловьёва.

«Я учитель обычной школы. Я знаю, что хочет от нас родитель. Любой родитель хочет, чтоб его ребенка любили и понимали. Я точно знаю, что от нас хочет общество. Учителя должны перестать заниматься отчетами, работать на контролирующие организации, а работать с детьми. Что касается поощрений учителей за победы их учеников на олимпиадах, то надо учитывать, что есть школы для одаренных детей «Дарын», НИШ. А у меня 13 призеров в обычной средней школе. Я не хвастаюсь, а к тому, что необходимо как-то поделить все это по категориям. Нужно награждать тех, у кого дети побеждают систематически. Мы все знаем, что бывают такие уникальные дети, которые побеждают без помощи учителей и вопреки родителям из неблагополучных семей», - заметила она.

Предложение учителя поддержал Бауыржан Байбек. По его словам, необходимо рассмотреть возможность внедрения дифференциации между подобными школами.

«Есть школы в сельской местности или в неблагополучном районе, но тем не менее оттуда выходят призеры-победители. Это очень дорогого стоит. Это большая заслуга учителей. Совсем недавно вместе с акимом столицы мы посетили школу-лицей №54, переданную 2 года назад в частное управление. Так вот, они вместо кабинета директора сделали учительскую. Сам кабинет директора сделали прозрачным и перенесли на первый этаж ко входу. Мы с Алтаем Кульгиновым договорились на первом этапе призвать директоров государственных школ добровольно присоединиться к подобной инициативе. Кто поддержит, значит готов к изменениям. Не секрет, что многие директора школ сами же сопротивляются, не хотят ничего менять. Особенно в столице, где за многими стоят непростые люди. Если каждый директор будет заниматься коллективом, помогать, защищать учителей, подходить к ним по-человечески, от этого выиграют все. Особый статус для наших учителей — это вопрос будущего страны, конкурентоспособности нашей нации», - заключил он.