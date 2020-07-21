Более 5 тонн кумыса для больниц Карагандинской области собрали жанааркинцы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Жители Карагандинской области в сложное время как никогда сплотились и помогают друг другу. Тому пример - жанааркинцы. Они собрали для пациентов и персонала медучреждений региона более 5 тонн кумыса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Началось всё с того, что Молодёжный ресурсный центр Жанааркинского района запустил челлендж по помощи больным КВИ, а жители поддержали его.

«Это самое малое, что мы сейчас можем сделать для тех, кто болеет, и сотрудников медучреждений. Как известно, кумыс и саумал богаты витаминами и обладают полезными свойствами. Мы надеемся, что они придадут сил и пациентам, и медикам», - говорят жанааркинцы.

В прошедшую пятницу жители села Ералиев прибыли в Караганду с тонной кумыса и 200 кг курта. Ералиевцы за один день собрали такое количество напитка. Эти молочные продукты были распределены по четырём больницам областного центра.

Организовал благое дело сельчанин Ерлан Тусупов. А частный предприниматель Кайрат Омирбеков бесплатно доставил кумыс в Караганду.

«Казахский кумыс издавна был лекарством от тысячи болезней. Мы хотим помочь больным справиться с недугом и придать сил докторам, которые борются с вирусом и днём, и ночью. Не болейте! Пусть медовый кумыс Жанаарки станет лекарством!» - обратились жители села Ералиев к карагандинцам.

Также жанааркинцы провели обряд жертвоприношения. Раздали мясо нуждающимся и развезли горячие блюда по больницам района.

В целом за неделю жители Жанааркинского района собрали и доставили в больницы Караганды, Темиртау, Абая, Жезказгана, Сатпаева, Нуринского и Жанааркинского районов более 5 тонн кумыса, около тонны курта, творога, саумала.

Жанааркинцы и дальше планируют нести добро людям, борющимся с коронавирусом.