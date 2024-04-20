Более 5 тысяч военнослужащих задействовано в противопаводковых мероприятиях

Силы и средства Вооруженных сил продолжают выполнять задачи по эвакуации казахстанцев, усилению вероятных участков мест подтопления и обеспечения пострадавших от паводков жителей питьевой водой и электричеством, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил официальный представитель Министерства обороны Руслан Жангулин, всего в противопаводковых мероприятиях от ВС был задействован 5 441 военнослужащий, 227 единиц автомобильной техники, 12 вертолетов армейской авиации, 5 самолетов военно-транспортной авиации и 3 БПЛА.

Фото: Минобороны РК

— Из населенных пунктов эвакуировано более 3 300 человек, перевезено 1 238 человек и 213 тонн груза. Силами личного состава ВС проведена заготовка и укладка более 940 тысяч мешков с песком вдоль берегов рек, озер и населенных пунктов, — сказал он на брифинге в СЦК.

В Минобороны отметили, что по решению Оперативного штаба в западные регионы были дополнительно выделены силы и средства.

Фото: Минобороны РК

— Для проведения дезинфекционных мероприятий в Актобе направлены подразделения радиационно-химической и биологической защиты Таразского гарнизона в количестве 50 человек личного состава и 17 единиц техники, в Северо-Казахстанскую область инженерное подразделение со специальной техникой Конаевского гарнизона, — проинформировал Руслан Жангулин.

Фото: Минобороны РК

Кроме того, по его словам, для оказания медпомощи как личному составу, так и гражданскому населению были выделены бригады из четырех военно-медицинских частей и учреждений ВС в количестве 57 человек врачебного состава и медицинского персонала, 8 санитарных автомобилей, обеспеченные достаточным количеством лекарственных средств и медицинских изделий.