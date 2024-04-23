Более 5 тысяч карагандинцев приняли участие во втором общегородском субботнике

Районные акиматы Караганды подвели итоги прошедшего второго общегородского субботника, который состоялся 20 апреля. Несколько тысяч человек приняли участие в уборке улиц и дворов города от мусора, передает агентство Kazinform.

Прошедший субботник был посвящен работам по благоустройству территорий историко-культурных памятников. В этом году каждый субботник носит определенную тематику. Вторая неделя носит название «Киелі мекен». Однако помимо памятников горожане продолжили убирать улицы и дворы города.

В акимате района имени Казыбек би сообщили, что участие в городском субботнике приняли более 2 530 человек из 502 коллективов.

В акимате района имени Алихана Бокейханова сообщили, что в субботнике приняли участие 3100 человек, было вывезено больше 6500 мешков мусора. За этот субботник собрано более 23 тысяч мешков мусора, шестью подрядными организациями ведется вывоз мешков. В общем собрано 10 472 м3 мусора, работа по вывозу будет продолжена.