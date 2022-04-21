Более 5 млрд тенге составил объем ВРП Нур-Султана в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доля малого и среднего бизнеса в объеме валового регионального продукта в 2021 году составила 74,9%. Об этом сообщил глава регионального совета Палаты предпринимателей города Нур-Султана Булат Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На экономическое развитие города большое влияние оказывают сектора торговли и строительства, которые создают мультипликативный эффект для других направлений, в торговле занятых - 94 тыс., в строительстве - 74 тыс. человек. За 9 месяцев 2021 г. объем ВРП составил 5 240,9 млрд тенге», - сказал Б. Омаров на отчетной встрече Регионального совета Палаты предпринимателей г. Нур-Султан перед бизнес-сообществом города.

Вместе с тем, по его словам, бизнес перенес нелегкие потрясения: это всем известные ограничения в период пандемии, печальные январские события, геополитическая ситуация в связи с наложением санкций на Российскую Федерацию и их влиянием на экономику Казахстана.

««Атамекен» активно участвовал в жизни столичного бизнеса во все нелегкие времена, старался максимально оперативно реагировать в разрешении всех возникших проблем у бизнеса на уровне Правительства Республики Казахстан. С момента объявления ЧС в стране в 2020 г., Палатой предпринимателей регулярно проводились опросы для выявления проблем в деятельности СПД, вносились множество предложений по снятию ограничений и возможности работы. Мы выступали инициаторами в рассмотрении возможности оказания финансовых и других мер поддержки предпринимателям. Горячая линия Оперативного штаба работала 24/7, штаб производил мониторинг цен на продовольствие (социально значимые продукты питания), формировал базу поставщиков города, постоянно отслеживались запасы на продовольствие и медикаменты, принимал участие в выдаче спецпропусков на передвижение бизнеса во время ЧП, формировал реестр предпринимателей по отсрочке кредитов и многое др.», - перечислил спикер.

Он также сообщил, что большинство предложенных мер бизнеса были поддержаны и включены в антикризисные меры Правительства.

«К примеру, увеличен срок предоставления отсрочки по действующим кредитам, для наиболее пострадавших отраслей экономики обнулены ставки по налогам, социальным платежам с фонда оплаты труда и имущественному налогу. Принятые меры позволили смягчить экономические последствия от введения ограничительных мер, частично компенсировать сокращение денежных доходов населения вследствие остановки деловой активности, позволили замедлить высвобождение рабочей силы», - заключил Б. Омаров.