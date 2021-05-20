Более 5 млрд тенге направили с начала года на борьбу с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По г. Нур-Султан в 1 квартале финансирование мероприятий в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией составило 5,2 млрд тенге. Об этом сообщил на брифинге директор городского филиала ФСМС Н. Кабдыкапаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда социального медицинского страхования.

В том числе:

- на надбавки медицинским работникам – 3,4 млрд тенге;

- на медицинскую помощь и услуги по предотвращению распространения КВИ – 1,1 млрд тенге, госпитализировано и пролечено в карантинных и инфекционных стационарах более 16 тысяч человек;

- на услуги ПЦР диагностики – 918 млн тенге, проведено 113 тысяч ПЦР-тестов;

- на выезды мобильных бригад – 192 млн тенге, проведено 33 тысяч выездов.

Жители столицы при коронавирусной инфекции и пневмонии получают медицинскую помощь бесплатно, вне зависимости от статуса в Фонде социального медицинского страхования.

Говоря об итогах 1 квартала, он обратил внимание, что основная сумма ковидного бюджета предусмотрена на выплату надбавок к заработной плате медицинских работников, занятых в борьбе с коронавирусом.

«В январе текущего года 3,6 тысяч медицинских работников столицы получили надбавки на сумму 1,3 млрд тенге, в феврале четыре тысячи медицинских работников получили надбавки на сумму 1,4 млрд тенге. За март сумма выплат составляет 1,5 млрд тенге 4,1 тысячам медикам. Всего начисление в виде надбавок составляет 4,2 млрд тенге за 1 квартал.», - отметил в своем выступлении Н. Кабдыкапаров.



