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Более 5 млрд тенге ежеминутно проходит через платежные системы Нацбанка

30 Октября 2019 18:47
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Более 5 млрд тенге ежеминутно проходит через платежные системы Нацбанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке РК поделились данными о проведенных транзакциях в 2019 году, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

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«За 9 месяцев 2019 года через платежные системы Национального Банка Казахстана проведено 30,6 млн транзакций на сумму 597,2 трлн тенге. При этом ежедневно через национальные платежные системы проходят 167,7 тысяч платежей на общую сумму 3,3 трлн тенге, то есть в операционные дни ежеминутно проходит 5,4 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе.

При этом, в Нацбанке пояснили, что такая сумма проходит через платежные национальные системы только в определенные операционные дни.

В целом, как отметил директор Департамента платежных систем Национального Банка Ерлан Ашыкбеков, в 2019 году коэффициент работоспособности платежных систем Национального Банка (межбанковская система переводов денег и система межбанковского клиринга) составил 99,99%. По его словам, это превышает установленные целевые показатели и характеризует высокую эффективность функционирования платежных систем.

Всего, по состоянию на 1 октября 2019 года, на платежном рынке Казахстана функционирует 17 платежных систем, в том числе национальные платежные системы, оператором которых является Национальный Банк, и частные платежные системы, к которым относятся системы денежных переводов и системы платежных карточек.

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Ключевые слова: Нацбанк Казахстана,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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