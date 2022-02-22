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Более 5 млрд долларов составляет расхождение таможенной статистики между Казахстаном и Китаем

22 Февраля 2022 12:05
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Более 5 млрд долларов составляет расхождение таможенной статистики между Казахстаном и Китаем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о расхождениях в данных таможенной статистики между Казахстаном и Китаем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Прежде всего, остановлюсь на основных проблемах, решение которых позволит кардинально улучшить процессы администрирования. Первое. Недостоверное декларирование и занижение стоимости при импорте товаров. Расхождения данных таможенной статистики между Казахстаном и Китаем составляют 5,7 млрд долларов США», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

По его словам, в мировой практике расхождения в статистике внешней торговли присущи многим странам.

«К примеру, по данным Comtrade в 2020 году расхождения КНР с Германией составили 47 млрд долларов, с Республикой Вьетнам – 30 млрд долларов, с Польшей – 10 млрд долларов и с Пакистаном – 3 млрд долларов», - привел примеры министр.

Он также сообщил, что основными причинами расхождений статистики Казахстана с Китаем являются:

- методологические особенности формирования статистики;

- часть транзита китайских товаров через РК в статистике КНР отражается как экспорт в РК. Это подтверждается положительными расхождениями отдельных стран ЕАЭС: Армения, Беларусь и Россия;

- заинтересованность китайских товаропроизводителей в завышении экспортной цены для получения субсидий и возврата НДС;

- недостоверное декларирование и занижение таможенной стоимости казахстанскими импортерами;

- почтовые перевозки и товары, реализуемые через МЦПС «Хоргос» не учитываются в нашей статистике.

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#Экономика   #Статистика   #Минфин РК   #Китай  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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