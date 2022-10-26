Более 5 млрд человек используют мобильные телефоны - министр информации РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на открытии медианедели Astana Media Week проинформировал, что 5,5 млрд человек во всем мире используют мобильные телефоны, а количество интернет-пользователей составляет около 5 млрд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поприветствовав участников Astana Astana Media Week, Дархан Кыдырали подчеркнул, что медианеделя проводится масштабно после пандемии. Он отметил, что на медиаплатформе планируется обсудить ключевые проблемы новых и традиционных медиа, важные вопросы в области коммуникаций.

«Мы живем в эпоху информации, быстрое развитие интернета и новых технологий ускорило распространение информационного потока. Известный профессор, доктор политических наук Мануэль Кастельс заявил, что интернет и социальные сети заменили существовавшую вертикальную власть новой силой – горизонтальной властью. Появилась концепция гражданской журналистики MOJO – журналистика смартфонов», - сказал Дархан Кыдырали во время панельной сессии Astana Media Week.

Министр привел представленные VR Social данные о том, что 5,5 млрд человек во всем мире используют мобильные телефоны. Количество интернет-пользователей составляет около 5 млрд человек.

«За прошлый год число пользователей интернета увеличилось примерно на 200 миллионов. Более половины населения мира подключается к Сети через мобильное устройство. Только в 2021 году было зарегистрировано 424 млн новых пользователей. В среднем более 1 млн новых пользователей регистрируются в день. Учитывая, что эти результаты были опубликованы в январе, с тех пор цифры увеличились», - проинформировал Дархан Кыдырали.

Ранее сообщалось, что в Астане начала работу медианеделя Astana Media Week-2022. В масштабном мероприятии примут участие 150 отечественных и международных спикеров.