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    12:33, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Более 5 млн тонн составит объем произведенного в 2022 году дизтоплива

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    Ашық көздерден алынған фото
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков озвучил прогноз по производству дизельного топлива в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».


    «За исключением 2020 года производство дизельного топлива из года в год поступательно растет. В целях обеспечения внутреннего рынка необходимым объемом нефтепродуктов были увеличены переработка нефти и производство ГСМ – прогноз производства дизельного топлива на 2022 год составляет 5,2 млн тонн», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

    По его словам, это более чем на 300 тыс. тонн выше, чем в 2021 году и на 640 тыс. тонн больше, чем в 2020 году.

    «Уже по итогам 8 месяцев текущего года производство дизельного топлива составило 3,53 млн тонн, что больше на 259 тыс. тонн, чем за аналогичный период 2021 года», - добавил министр.



    Фото из открытых источников


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    Минэнерго РК Экономика Энергетика Правительство
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