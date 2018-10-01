Более 5 млн тенге присвоила экс-главбух Дома ребёнка в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- В Костанае будут судить экс-главного бухгалтера Дома ребёнка «Дельфин», которая обвиняется в присвоении и растрате более 5 миллионов тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Уголовное дело уже поступило в суд №2 города Костаная. 35-летнего бухгалтера обвиняют в присвоении и растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере.

«В с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года в группе лиц по предварительному сговору с индивидуальным предпринимателем С., путем совершения мнимых сделок перечисляла на расчетный счет ИП денежные средства согласно заключенным договорам за выполнение работ и услуг. Деньги в дальнейшем обналичивались и передавались Д. для расчета с вымышленными поставщиками работ и услуг, которые ею были присвоены и растрачены на личные нужды»,- сообщили в пресс-службе областного суда .

Таким образом, в результате умышленных преступных действий, женщина причинила ущерб Дому ребенка «Дельфин» на общую сумму 5 372 200 тенге, что является крупным размером.

Теперь 35-летней женщине предстоит судебное разбирательство, которое назначено на 30 октября.