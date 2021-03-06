Более 5 млн россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Порядка 2,5 млн россиян уже получили два компонента вакцины от коронавируса, а первый этап вакцинации прошли 5 млн человек. Об этом в пятницу сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова журналистам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Что касается непосредственно вакцинации, то на сегодняшний день первым компонентом вакцин провакцинированы 5 млн российских граждан, двумя компонентами вакцины провакцинированы 2,5 млн российских граждан», - сказала она.

По ее данным, в стране произвели уже 13,9 млн комплектов доз вакцин от коронавируса. Гражданам доступно порядка 7,9 млн доз вакцины.

Смертность из-за коронавируса в России в январе 2021 года оказалась на 9,5% меньше, чем в декабре 2020 года, уточнила Голикова.

Заболеваемость коронавирусом в РФ составляет 7,5 на 100 тыс. населения, добавила Голикова. «В Российской Федерации устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 7,5. Это один из самых низких показателей за последнее время», - сообщила вице-премьер.