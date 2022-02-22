Более 5 млн кубометров снега вывезли из населенных пунктов Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС Юрий Ильин рассказал о подготовке к паводковому периоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В текущем году в целях подготовки к предстоящему паводковому периоду на региональном уровне: проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, сформированы запасы горюче-смазочных и инертных материалов, предусмотрены чрезвычайные резервы на неотложные затраты, предварительно заложено около 23 миллиардов тенге», - сказал Юрий Ильин на заседании Правительства.
Также продолжается вывоз снега из населенных пунктов. По его словам, на сегодня вывезено свыше 5 миллионов кубометров снега.
«Акиматам северных и центральных регионов необходимо активизировать вывоз снега из населенных пунктов», - отметил глава МЧС.
- Здание СТО обрушилось из-за хлопка газовоздушной смеси в Актобе
- Регионы с высокими рисками подтопления назвали в МЧС
- Учения «Коктем-2022» пройдут в Казахстане в начале марта
- Количество бесхозных гидротехнических сооружений увеличивается в Казахстане
- Срочно начать ремонт гидротехнических сооружений поручил Премьер-Министр РК
- Продолжается строительство селезадерживающих плотин в Алматинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана