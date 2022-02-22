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Более 5 млн кубометров снега вывезли из населенных пунктов Казахстана

22 Февраля 2022 10:40
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Более 5 млн кубометров снега вывезли из населенных пунктов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС Юрий Ильин рассказал о подготовке к паводковому периоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В текущем году в целях подготовки к предстоящему паводковому периоду на региональном уровне: проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, сформированы запасы горюче-смазочных и инертных материалов, предусмотрены чрезвычайные резервы на неотложные затраты, предварительно заложено около 23 миллиардов тенге», - сказал Юрий Ильин на заседании Правительства.

Также продолжается вывоз снега из населенных пунктов. По его словам, на сегодня вывезено свыше 5 миллионов кубометров снега.

«Акиматам северных и центральных регионов необходимо активизировать вывоз снега из населенных пунктов», - отметил глава МЧС.

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#Паводок   #МЧС  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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