Более 5 млн казахстанцев вакцинированы против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Председателя Правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагуль Куатбаева рассказала о проводимой работе по вакцинации населения против коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, с 1 февраля текущего года в Казахстане внедрена вакцинация населения против коронавирусной инфекции. В целом, было запланировано на вакцинацию более 9 млн человек. По состоянию на 2 сентября первым компонентом вакцины охвачено 6 748 762 человека, то есть от запланированного, подлежащего вакцинации контингента это составляет 67,7% населения. Вторым компонентом на сегодняшний день охвачены 5 559 692 человека, что составляет 55,8% соответственно», - сказала Айнагуль Куатбаева на экспертной встрече по обсуждению Послания.

По ее словам, в настоящее время в Казахстане для населения доступны в зависимости от регионов и от полученной первой дозы вакцины от 3 до 5 видов вакцин.

«Активность населения в разных регионах разная; в городах достаточно высокая. Чтобы повысить информированность населения, чтобы грамотно и правильно разъяснять со стороны медработников проводится комплексная активная работа, со стороны управления здравоохранения, территориальных департаментов Комитета санэпидконтроля проводится обучение медработников на постоянной основе для обеспечения и повышения коммуникативных навыков. Так как эта работа действительно требует индивидуального подхода к каждому родителю, к каждому вакцинируемому», - заключила спикер.