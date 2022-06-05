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    12:23, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Более 5 млн казахстанцев проголосовали на референдуме

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 12:00 проголосовали 5 122 577 человек. Об этом сообщил член Центральной комиссии референдума Шавкат Утемисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно данным, представленным в Центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 12 часов 43,7% избирателей от общего числа граждан, включенных в список, получили бюлетения для голосования», - сказал Шавкат Утемисов на брифинге.

    По регионам Акмолинская область - 41,31%, Актюбинская область - 41,14%, Алматинская область - 43,05%, Атырауская область - 37,33%, Западно-Казахстанская область - 47,58%, Жамбылская область - 55,15%, Карагандинская область – 51,60% Костанайская область - 49,96%, Кызылординская область - 48,73%, Мангистауская область - 36,02%, Павлодарская область - 51,17%, Северо-Казахстанская область – 58,25%, Туркестанская область – 46,69%, Восточно-Казахстанская область – 48,86%, г. Нур – Султан - 37,03%, г. Алматы-20,14%, г. Шымкент - 44,61%.


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