Более 5 миллионов казахстанцев прошли онлайн-перепись

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 5 миллионов человек ответили на вопросы переписи населения в онлайн-режиме. Таким образом 26,3% населения уже имеют уведомления о прохождении переписи. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики, передает МИА «Казинформ».

По состоянию на 16:00 часов 22 сентября онлайн перепись прошли 5 003 105 респондентов. Из них на самом сайте sanaq.gov.kz на вопросы ответили 4 323 686 человека, авторизовавшись на портале Еgov – 484 878, еще 194 541 респондент ответили на вопросы переписи используя приложение Aitu.

По количеству прошедших онлайн-перепись лидирует Туркестанская область. 603 743 жителя региона получили уведомления о прохождении. В Алматинской области зарегистрировано 527 233 человека. Замыкает тройку лидеров Восточно-Казахстанская область. Здесь на вопросы переписи населения ответили 437 656 человек.

Наименьшее количество по данному показателю зарегистрировано в Мангистауской и Северо-Казахстанской областях. В этих регионах перепись прошли 136 773 и 133 377 человек соответственно.

Если считать по доле охваченного онлайн-переписью населения конкретного региона, то лидирует Кызылординская область. Здесь зафиксирован охват 43% (по состоянию на 1 августа в регионе проживают 823 052 человек). На втором месте Западно-Казахстанская область. Здесь данный показатель достиг 35,9% (по состоянию на 1 августа в регионе проживают 749 754 человек).

Бюро национальной статистики благодарит граждан за проявленную активность и призывает людей пройти перепись в режиме онлайн. Сайт sanaq.gov.kz доступен 24 часа в сутки до 15 октября. Те, кто не прошел онлайн, будут опрошены интервьюерами в период с 1 по 30 октября. По всем вопросам можно обратиться в call-центр 1446, который функционирует круглосуточно. Звонок бесплатный.