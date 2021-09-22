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    16:29, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 5 миллионов казахстанцев прошли онлайн-перепись

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 5 миллионов человек ответили на вопросы переписи населения в онлайн-режиме. Таким образом 26,3% населения уже имеют уведомления о прохождении переписи. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики, передает МИА «Казинформ».

    По состоянию на 16:00 часов 22 сентября онлайн перепись прошли 5 003 105 респондентов. Из них на самом сайте sanaq.gov.kz на вопросы ответили 4 323 686 человека, авторизовавшись на портале Еgov – 484 878, еще 194 541 респондент ответили на вопросы переписи используя приложение Aitu.

    По количеству прошедших онлайн-перепись лидирует Туркестанская область. 603 743 жителя региона получили уведомления о прохождении. В Алматинской области зарегистрировано 527 233 человека. Замыкает тройку лидеров Восточно-Казахстанская область. Здесь на вопросы переписи населения ответили 437 656 человек.

    Наименьшее количество по данному показателю зарегистрировано в Мангистауской и Северо-Казахстанской областях. В этих регионах перепись прошли 136 773 и 133 377 человек соответственно.

    Если считать по доле охваченного онлайн-переписью населения конкретного региона, то лидирует Кызылординская область. Здесь зафиксирован охват 43% (по состоянию на 1 августа в регионе проживают 823 052 человек). На втором месте Западно-Казахстанская область. Здесь данный показатель достиг 35,9% (по состоянию на 1 августа в регионе проживают 749 754 человек).

    Бюро национальной статистики благодарит граждан за проявленную активность и призывает людей пройти перепись в режиме онлайн. Сайт sanaq.gov.kz доступен 24 часа в сутки до 15 октября. Те, кто не прошел онлайн, будут опрошены интервьюерами в период с 1 по 30 октября. По всем вопросам можно обратиться в call-центр 1446, который функционирует круглосуточно. Звонок бесплатный.

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