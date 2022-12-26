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Более 5 миллионов иностранцев въехали в Казахстан в этом году

26 Декабря 2022, 11:54
Более 5 миллионов иностранцев въехали в Казахстан в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК рассказали о миграционной ситуации в стране. По словам исполняющего обязанности председателя Комитета миграционной службы Аслана Аталыкова, в этом году в Казахстан въехали более 5 млн иностранцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На первом месте - граждане Российской Федерации, их насчитывает 2 миллиона 900 тысяч человек. На втором месте – 2 миллиона 300 тысяч граждан Узбекистана. Также в страну въехали 730 тысяч граждан Кыргызстана, более 330 тысяч из Таджикистана и почти 90 тысяч граждан Турции.

В МВД также пояснили, что сейчас в Казахстане временно пребывают 650 тысяч иностранцев. Почти 6 миллионов выехали из страны.


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