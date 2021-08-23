+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 31 °С
USD 426.93 EUR 498.36
RUB 5.73 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 5 миллионов человек полностью вакцинировались от коронавируса в Казахстане

23 Августа 2021 09:17
Поделиться:
Более 5 миллионов человек полностью вакцинировались от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана проиив коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Новости по теме
Вспышку COVID-19 во Французской Полинезии связывают с низкой вакцинацией местного населения
408 случаев коронавируса выявили за сутки в Алматинской области Бельгийская Фландрия лидирует по показателям вакцинации против COVID-19 среди детей и подростков За сутки в Казахстане выявлено 6314 заболевших коронавирусом

По данным Министерства здравоохранения, на 23 августа первым компонентом провакцинировано 6 369 263 человека, второй компонент получили 5 013 064 человека.

Минздрав опубликовал также информацию о вакцинации в разрезе регионов.



Подписывайтесь на наш канал:

#Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
Вспышку COVID-19 во Французской Полинезии связывают с низкой вакцинацией местного населения
408 случаев коронавируса выявили за сутки в Алматинской области
Бельгийская Фландрия лидирует по показателям вакцинации против COVID-19 среди детей и подростков
За сутки в Казахстане выявлено 6314 заболевших коронавирусом
Популярное
1 Две свадьбы в карантин проводили в Кокшетау
2 Зарина Дияс вышла в финал квалификации турнира в США
3 Уровень вакцинации от COVID-19 в Китае может превысить 80% к концу года – китайский эпидемиолог
4 Сколько казахов проживает в Узбекистане
5 Как отдыхает молодежь во время карантина, показала столичная полиция
6 Жара, грозы, пыльная буря: штормовая погода ожидается в шести регионах Казахстана
Читайте также
24 казахстанца скончались от пневмонии за сутки
1944 казахстанца с КВИ находятся в тяжелом состоянии
Две свадьбы в карантин проводили в Кокшетау
Зарина Дияс вышла в финал квалификации турнира в США
Уровень вакцинации от COVID-19 в Китае может превысить 80% к концу года – китайский эпидемиолог
Сколько казахов проживает в Узбекистане
Как отдыхает молодежь во время карантина, показала столичная полиция
Жара, грозы, пыльная буря: штормовая погода ожидается в шести регионах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив