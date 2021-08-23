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Более 5 миллионов человек полностью вакцинировались от коронавируса в Казахстане
23 Августа 2021 09:17
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана проиив коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
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По данным Министерства здравоохранения, на 23 августа первым компонентом провакцинировано 6 369 263 человека, второй компонент получили 5 013 064 человека.
Минздрав опубликовал также информацию о вакцинации в разрезе регионов.
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