Более 5 км теплосетей модернизируют в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске снизился износ сетей тепло- и водоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на заседании областного акимата заявил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Адильбек Аубакиров. По его данным, комплекс принятых мер позволил снизить износ сетей водоснабжения с 74% до 64%, водоотведения - с 64% до 54%, теплоснабжения - с 72% до 65%.

На заседании в акимате рассматривали итоги реализации программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы. Одним из направлений программы является модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства.

По словам А. Аубакирова, за счет бюджетного кредитования за 3 года реализовали 14 проектов по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения на общую сумму 4,1 млрд тенге. Провели реконструкцию 4 водоводов, 5 канализационных коллекторов, 4 канализационных насосных станций и дамбы-пруда накопителя сточных вод «Омутки».

«В рамках кредитования в сфере теплоснабжения в 2015 году реализованы 2 проекта по реконструкции сетей теплоснабжения в Петропавловске на общую сумму 1,4 млрд тенге. Построили подкачивающую насосную станцию. В 2017 году в селе Саумалколь Айыртауского района построили 5,1 км тепловых сетей к центральной котельной взамен изношенных», - рассказал А. Аубакиров.

Он добавил, что, кроме бюджетных средств, привлекаются заемные средства международных финансовых организаций.

ТОО «Кызылжар су» за счет займа Европейского банка реконструкции и развития в 2,2 млрд тенге проводит модернизацию системы водоснабжения и водоотведения в Петропавловске.

«В качестве софинансирования займа из бюджета выделено 1,65 млрд тенге. Освоен 371 млн тенге. Завершены гидравлическое моделирование и поставка лабораторий по поиску утечек, телеинспекции и экскаватора-погрузчика. До конца года завершится закуп труб, колесного экскаватора, самосвалов, автокрана, илососа, канало-промывочных машин, автоцистерны, лабораторной мебели», - проинформировал А. Аубакиров.

Заем ЕБРР привлекли и на модернизацию тепловых сетей Петропавловска. ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» реконструировало 9,6 км сетей теплоснабжения на сумму 4,7 млрд тенге. В конце этого года и в 2020 году модернизируют 5,1 км теплосетей города.